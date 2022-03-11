İstanbul'da kar tedbirleri: Unkapanı Köprüsü kapatıldı

Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarının açılması nedeniyle köprü üzerindeki trafik akışı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Köprüde ekiplerin çalışması sürüyor.

OTOBÜS ÇIKIŞLARINA KONTROLLÜ İZİN

Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir." açıklaması yaptı.

Yerlikaya, ayrıca kent içindeki tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına da kontrollü olarak izin verildiğini kaydetti.

AVM'LERE KAR DÜZENLEMESİ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." dedi.

Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya ayrıca İstanbul'a TIR ve kamyon girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. İstanbul'daki TIR ve kamyonların ise trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.