Salgının 2 yıllık bilançosu: 14 milyon vaka, 94 bin vefat

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 2 yılı geride bıraktı. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana yaklaşık 14 milyon vaka görülürken 94 bin kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı 111 bin 157 ile bu yıl 4 Şubat'ta görüldü. En fazla vefat, 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021'de yaşandı.



Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 aynı zamanda Kovid-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'küresel pandemi' ilan edildiği gün oldu. Türkiye'de Kovid kaynaklı ilk ölüm ise 17 Mart 2020'de yaşandı.

Salgınla geçen 2 yılda dünyadaki birçok ülkedeki gibi Türkiye'de de virüsün yayılmasını önleyebilmek için uçuşların durdurulması, sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim, restoran gibi yerlerin geçici süreyle kapatılması, etkinliklerin iptal edilmesi gibi çeşitli önlemler devreye alındı.

HES kodu göstermek ve ateş ölçümü yaptırmak zorunlu hale geldi. PCR testi uygulaması başlatıldı. Türkiye'de ilk sokağa çıkma kısıtlaması ise 10-12 Nisan 2020'de 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulandı. 2020'de en yüksek vaka, 8 Aralık'ta 33 bin 198 olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl en yüksek günlük vefat ise 259 kişinin yaşamını yitirdiği 23 Aralık'ta yaşandı.

TURKOVAC DEVREYE GİRDİ



16 Nisan, 63 bin 82 vaka ile 2021'de en fazla vakanın görüldüğü gün olarak kaydedildi. Salgın süresince en fazla vefatın yaşandığı gün ise 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021 oldu. 22 Aralık 2021'de Turkovac için acil kullanım onayı verildi. Salgında yeni bir döneme geçildi, 2 Mart'ta açık havada maske takma zorunluluğu ve karantina dışındaki yasaklar kalktı.