Galatasaray Barcelona maçında tarihe geçti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından Avrupa kupalarında deplasmanda gol yemeyen tek takım unvanının sahibi oldu.
Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 11 Mart 2022 08:23
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde ederken Avrupa kupalarında deplasmanda gol yemeyen tek takım olmayı başardı.
Galatasaray'ın Barcelona maçı sonrasında dikkat çeken istatistikler şöyle;
*Barcelona, 18 maç sonra ilk defa gol atamadı.
*Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda gol yemeyen tek takım oldu.
*Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor.