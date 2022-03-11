Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
Sarıyer'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Mart 2022 08:26
Kaza, saat 22.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki İETT'ye bağlı otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Bir süre kayan otobüs karşı şeritten gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız