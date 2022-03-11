Otoyol geçişlerindeki cezalar yarıya indirilecek

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin Meclisteki görüşmelerinde otoyol ve köprülerden geçiş ücreti ödemeden geçenlere geçiş ücretinin 4 katı tutarında uygulanan para cezaları gündeme taşındı. Muhalefet partilerinin geçiş ücretinin 4 katı olan cezanın 2 katına indirilmesi için verdikleri önerge AK Parti milletvekilleri tarafından reddedildi. Ancak TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, yasa teklifi Meclis Genel Kurul gündemine gelinceye kadar Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek bir çalışma yapma konusunda söz verdi.

Tüketici Kanununda Değişiklik yapan yasa teklifi Meclise sunulmasının ardından hızla ilgili komisyon olan Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonun gündemine alınarak kabul edildi. Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında CHP ve İYİ Parti ortak önerge vererek, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilmesine ilişkin maddede değişikliğe gidilerek bunun 2 katına indirilmesini istediler.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, kendilerine en fazla şikayet gelen konulardan birinin HGS'lerden geçişlerle ilgili olduğunu belirterek, "Özellikle kamyoncular, 'Kamyonun değeri 150 bin lira, gelen ceza 300 bin lira' diyorlar. Aynı zamanda faizleri de çok yüksek. Tüketici Kanunu görüşülürken bu konu düzenlemeli" dedi. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise konuyu hem soru önergesi ile Ulaştırma Bakanlığı'na hem de CİMER'e sorduğunu ancak tatmin edici bir yanıt alamadığını belirterek, "Köprü geçişlerinde 34 lira gibi bir rakama iki ay içinde 450 lira isteniyor, aynı zamanda hiçbir ihbar yok. Bu önergenin iktidar milletvekilleri tarafından da desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de ekonomide zor bir dönemden geçildiğini otobüsçü, kamyoncu esnafının bu cezalardan kaynaklı sıkıntı yaşadığını belirterek, "Cezasıyla birlikte araç değerinin üzerinde cezalar ortaya çıkıyor. Gerçekten tüketiciyi koruyacaksak, tüketicinin de bu konuyla ilgili sürekli mağduriyeti de söz konusuysa bir önergeyle bunu burada düzenlemeliyiz" dedi.

Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız ise tüketici açısından gündeme taşınan sorunun önemli olduğunu belirterek, AK Parti Grubu ve Ulaştırma Bakanlığı'yla konuyu görüşeceğini yasa teklifi Meclis Genel Kurul gündemine gelinceye kadar bir çalışma yürüteceğini söyledi.

Canan SAKARYA