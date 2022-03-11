Brent petrol sert düştü... Düşüş pompaya henüz yansımadı!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle son dönemde sert dalgalanmaların görüldüğü ham petrol fiyatları Kasım ayından beri en büyük haftalık düşüşe ilerliyor. Fakat düşen fiyatlar pompaya yansımadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Mart 2022 09:40
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle son dönemde sert dalgalanmaların görüldüğü ham petrol fiyatları Kasım ayından beri en büyük haftalık düşüşe ilerliyor. Fakat düşen fiyatlar pompaya yansımadı.
Rusya Ukrayna savaşı ile yükselen petrol fiyatları hızlı yükselişe ara verdi.
Kasım ayından bu yana en büyük düşüş yaşandı. 140 dolara kadar çıkan Brent Petrol fiyatı, 109 dolardan işlem görüyor.
Fiyat yukarı doğru çıkarken akaryakıta gelen zamlar, fiyat düşerken aynı oranda indirim gelmedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız