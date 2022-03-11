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THY 180 seferini iptal etti

THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Mart 2022 09:42
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THY 180 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 11-12 Mart tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler. 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır.'

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