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3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı

Adana'da sabaha karşı 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 3 yaşındaki Muhammet Ali Biçen uyanıp annesine haber vererek, herkesin hayatını kurtardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 09:56
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3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hacer (31) ve Osman Biçen (34) çifti gece 3 çocuğuyla birlikte salonda uyudu. Sabaha karşı 3 yaşındaki Muhammet Ali Biçen uyandı. İçerisinin duman olduğunu gören çocuk annesinin yanına gidip onu uyandırdı. Hacer Biçen uyanır uyanmaz içerisinin dumanla kaplı olduğunu görünce eşini uyandırdı. Osman Biçen kalkıp salonun kapısını açtığında diğer bütün odaların yandığını gördü. Baba Biçen ve anne çocukları aşağıya indirip yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayıp dumandan da etkilenince evden ayrıldı. Bütün ev itfaiye ekipleri gelene kadar yandı. Evin yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ev yanarken patlamaların olduğu görüldü. Evde kıyafetlere varana kadar her şey yanınca Biçen ailesi komşularına sığındı. Anne Biçen, sabahleyin küçük oğlunun kendisini uyandırdığını, onun sayesinde ölmekten kurtulduklarını belirterek, "Salonun kapısını açtığımızda evin yandığını gördük. Bütün ev tamamen yandı. Biz söndürmeye çalıştık ancak başaramadık. Bütün mal varlığım yandı ancak çocuklarım kurtuldu ya o bana yeter" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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