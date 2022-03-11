Cari açık ocakta 7,11 milyar dolar
Cari işlemler hesabı, ocak ayında 7,11 milyar dolar açık verdi. Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla, cari açığın 7,2 milyar dolar ile dört yılın zirvesine ulaşması bekleniyordu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 10:04
Cari işlemler hesabı ocakta 7 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon dolar oldu.
Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız