Cari açık ocakta 7,11 milyar dolar

Cari işlemler hesabı ocakta 7 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon dolar oldu.

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi.