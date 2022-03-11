Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 kişi yaralandı
Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 10:25
Rezip Ortaokuluna öğrenci götüren Süleyman Sert idaresindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, Ormaniçi köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 9 öğrenci, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız