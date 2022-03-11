İkinci el alışverişe olan talep büyüyor

Çevrim içi yollarla kiralama platformlarının artması sonucu tüketicilerdeki sahip olma kavramı yerini kullanım değerine bırakırken, marka garantili ikinci el ürünlere ilgi de artıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, sürdürülebilir yaşam tarzı, özellikle de doğal kaynakların azalması sebebiyle tüm dünya üzerinde hakim olmaya başladı.

Kullanıcıların ikinci el pazarında lüks tüketim ürünlerine de çevrim içi yollarla ve kiralama platformlarıyla ulaşabiliyor olması ise tüketimin yeni biçimlerini ortaya koyuyor. Sahip olma kavramı yerini kullanım değerine bırakırken marka garantili ikinci el ürünlere de ilgi oldukça büyük.

2021 yılında Resale Report'un yaptığı araştırmalara göre, 2020 yılında 33 milyon tüketicinin ilk defa ikinci el ürün alırken, katılımcıların yüzde 76'sının önümüzdeki yıllarda ikinci el satışların büyüyeceğini de düşünüyor.

Günümüzde ikinci el lüks ürünlere yönelik artan talebin yanı sıra, çevrim içi ikinci el ve lüks kiralama platformlarının yükselişi nedeniyle lüks tüketimin yeni biçimlerine olan ilgi de artıyor. İş modellerinde değişime giden markalar, ''kullandıkça öde ve kiralanabilir lüks'' ile ürünleri erişilebilir ve sürdürülebilir tüketime açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan Kelleci, kullanıcıların değer yapılarının değiştiğine işaret ederek, "Eskiden bir başkasından kullanılmış eşya veya kıyafet alıp kullanmak pek de hoş karşılanmazdı. Ancak değişen değer yapıları hem markaları zamansız tasarıma sahip ürünler yapmaya yöneltiyor hem de tüketicileri sürdürülebilirliğe yönlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada doğal kaynakların azalmasının, tüketimin de daha bilinçli hale gelmesini mecburi kıldığına değinen Kelleci, şunları kaydetti:

"Bilinçli tüketimin artırılması ikinci el ürünlerin tekrar kullanıma kazandırılması için talep oluşturdu. Giyimden mobilyaya ve hatta elektronik sektörüne kadar uzanan ikinci el pazarı, iş modellerinin teknolojik unsurlarla uyarlanarak, tüketici beklentilerine göre yeniden güncellenmesini sağladı. Özellikle de markaların kendi bünyelerinde açtıkları ikinci el ürün mağazalarında, bu ürünlere garanti veriyor olması hem tüketicilere güven veriyor hem de markaların daha fazla kabul görmelerini sağlıyor."