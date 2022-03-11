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Bakan Özer: Atamada ağırlık 'okul öncesi' eğitime

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Para televizyonunda katıldığı programda eğitime ilişkin soruları yanıtladı. 2022 yılında atama yapılmayacağına dair çıkan söylentilere yanıt veren Bakan Özer, beklenen atamanın yapılacağını duyurdu. Eğitimdeki çalışmaların da çerçevesini çizen Bakan Özer şunları söyledi:

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Mart 2022 11:38
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Bakan Özer: Atamada ağırlık 'okul öncesi' eğitime

2022'DE ATAMA YAPILACAK

Atamayla ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için bir açıklama yaptık çünkü atama yapılmayacağına dair bazı spekülasyonlar vardı. Atama olacak çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde biz okullaşma alanlarını artırmaya çalışıyoruz ve burada öğretmen ihtiyacı doğuyor. Takvim ve atama sayısıyla ilgili henüz kesin bir şey söyleyemem. Takvimle birlikte rakamlarda, ağırlık dağılımları da belli olmuş olacak.

LGS'DE SÜRPRİZ OLMAYACAK

Sınav sistemiyle ilgili herhangi bir sürpriz olmayacak. Önümüzdeki yılla ilgili de şunu söylemek isterim biz veriye göre ilerliyoruz. Şu an böyle bir ihtiyaç yok, olursa değerlendiririz.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN GERİ DÖNÜŞ YOK

2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze eğitimle tamamlayacağız. 2 yıl önceye, başlangıca dönmemiz lazım. Maalesef öğrencilerimiz bir süre eğitimlerine uzaktan devam ettiler ve tüm Türkiye şunu gördü; uzaktan eğitimle ilgili en profesyonel enstrümanları üretmiş olsanız, platformlar geliştirmiş olsanız bile okulun yerini alması mümkün değil. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı da bu süreçte çok büyük destek oldu. Vaka sayısı iki de olsa üç de olsa öğrenci ya da öğretmen kendisini izole edecek. Sınıf kapatma olmayacak. Okul bahçelerinde maske takma zorunluluğunu da kaldırdık.

MESLEKİ EĞİTİME ÖNEMLİ TALEP

Mesleki eğitim iş gücü piyasasına duyarlı bir eğitim. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmede en önemli kurumlardan biri. 159 bin öğrenci vardı bunların 80 bini kalfaydı şu anda 370 bin öğrenci var. Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde kanun değişikliği öncesi 40 bin öğrenci varmış şu an 70 bin. Motorlu Araçlar Teknolojisi'nde 29 bin çırak varken bugün 59 bin. Mesela Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında çok ilginç bir artış olmuş 9 bin 722 öğrenci varken 37 bin 715'e çıkmış. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmede 3 bin 900 öğrenci çırak varken 7 bin 700'e çıkmış. Bu süreci iş verenlerle birlikte yürütüyoruz. İşverenler de sürece dahil olunca çok daha nitelikli iş gücüne sahip olacağını gördü. Müfredatı birlikte güncelliyoruz. Alan dallarını birlikte belirliyoruz.

ÇIRAK YETİŞMİYORDU, ARTIK YETİŞİYOR

Mesleki eğitim hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin gittiği bir okul türüne dönüşmüştü. Bu durumda öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencilerden başarı beklentisi düşüktü. Başarı beklentisi düşünce öğretmenler aktif olarak dersi anlatamaz hale geldiler. Orada öngörülemeyen sosyolojik problemlerle disiplin sorunları ve devamsızlıklar artmaya başladı.. Yani bir taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştiremez hale gelirken diğer taraftan sosyolojik başka problemlerle uğraşmaya başladık. Çırak yetişmiyordu şimdi yetişiyor. Yeter ki güzel bir mekanizma ortaya konsun.

GENÇ İŞSİZLİK ORANINI AZALTMADA ÖNEMLİ

Mesleki Eğitim Merkezleri genç işsizlik oranlarını azaltmada önemli katkı sağlıyor. Mesleki Eğitim merkezleri bu konuda önemli bir enstrüman. Her yaş grubundan 1 milyon kişiyi dahil edebilirsek 2022 yılının sonuna kadar, onlar birkaç yıl sonra iş gücü piyasasına girecekler. Bu sayede uzun vadede genç işsizliğin düşmesini bekliyoruz.

KIZ ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 3 KAT ARTTI

Mesleki Eğitim Merkezleri'ne kız öğrenci başvurularında 3 kat artış var ama ağırlık erkeklerde. 18-25 yaş aralığında ağırlık var. Ama bu iyileşmeyi fark eden işletmeler usta öğretici ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bu hemen hemen tüm yaş gruplarında artık olacaktır.

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MESLEK LİSELERİ ARTIK İHRACAT YAPIYOR

Mesleki Teknik Anadolu Liseleri'nde üretim portföyü çok genişledi. 2018 yılında tüm mesleki teknik kurumlarda yapılan üretimden elde edilen gelir 200 milyonlar bandındayken 2021 yılını 1 milyar 162 milyon TL'lik satışla kapattık. Aynı zamanda kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinde tüm kütüphanelerin tefrişatlarını Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin ortaya koyduğu güç ve üretim kapasitesiyle karşıladık. Artık fikri mülkiyet üzerinde yoğunlaştık yani patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri alıyor öğrencilerimiz. Şu anda 2022'deki hedefimiz sadece tescil değil, tescilin ticarileştirilmesi. İhracat yapmaya başlayan liselerimiz var. Artık mesleki eğitim güzel haberlerle kendisinden söz ettiren ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderdiği bir eğitim modeli haline dönüşmeye başladı.

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