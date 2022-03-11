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İki yıldır koronavirüs tanı ve tedavilerinden ücret alınmıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iki yıl boyunca Kovid-19 vakalarına yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinin "acil hal" kapsamına alınarak tanı ve tedavilerden ilave ücret alınmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 12:24
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İki yıldır koronavirüs tanı ve tedavilerinden ücret alınmıyor

SGK'den Kovid-19 salgınının ikinci yılı dolayısıyla bu süreçte verilen destek ve teşvikler ile yürütülen hizmetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Günlük yaşamı durma noktasına getiren Kovid-19 salgınıyla mücadelede, dünyanın gelişmiş ülkelerinin bile sağlık hizmetleri sunmakta ciddi zorluklar yaşadığı hatta bazılarının sağlık sistemlerinin iflas etme noktasına geldiği anımsatılan açıklamada, SGK'nin ülkede ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den itibaren vatandaşlara sosyal güvenlik hakkını kesintisiz ve etkin şekilde sunduğu ifade edildi.

Bu süreçte, dünyada başka bir örneği olmayan Genel Sağlık Sigortası sisteminin ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüldüğü aktarılan açıklamada, tamamen Türkiye'ye özgü olan sistemin dünyaya örnek olduğu kaydedildi.

Tüm nüfusun sağlıktan faydalanmasına imkan sağlayan sistem sayesinde, Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin ücretsiz tedavi edildiği ifade eden açıklamada, hiçbir vatandaşın sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadığının altı çizildi.

- "Kovid-19 vakalarına yönelik tanı ve tedavi hizmetleri 'acil hal' kapsamına alındı"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"SGK, Kovid-19 vakalarına yönelik tanı ve tedavi hizmetlerini 'acil hal' kapsamına alarak tanı ve tedavilerden ilave ücret almadı, kronik hastalığı olanların ve yüksek risk grubunda bulunan vatandaşlarımızın ilaç ve tıbbi malzeme bedelini karşıladı. Kurumumuz ayrıca özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama sisteminin uygulanmasını askıya aldı, sigortalılara verilen başta solunum cihazları olmak üzere iadeli tıbbi cihazların sigortalılar tarafından teslimi beklenmeksizin sistemden kontrolü yapılarak kullanımı sona ermiş olan cihazların adresten teslim alınmasını sağladı. SGK uzaktan erişim, dijital dönüşüm dahil bütün sistemi bu sürece uyumlu bir şekilde kurdu. Reçete ve rapor süreleri biten vatandaşların eczanelerden ilaca ve tıbbi malzemelere erişimleri sağlandı."

Mevzuata uygun olarak sevk edildiği yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusunca belirli aralıklarla kontrolü uygun görülen bazı hastaların, aile hekimliklerinden alınan sevk ile yol, gündelik, refakatçi giderlerinin karşılandığı bilgisi verilen açıklamada, iade alınan tıbbi cihazların, hastalara teslimi yapılmadan önce sterilize edilmesi ve tıbbi sarf malzemelerinin değişimi sağlanarak kullanıma hazır hale getirildiği belirtildi.

Yurt dışından gelen vatandaşlara, tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat/iş göremezlik raporu verilebilmesi ve iş göremezlik ödeneğinin SGK tarafından karşılanabilmesi için sistemsel altyapısı inşa edildiği aktarılan açıklamada, böylece tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin 14 güne yükseltildiği kaydedildi.

- "Sigortalıların geçici iş göremezlik ödemeleri ortalama 7 günde tamamlandı"

Yurt dışında bulunup 3201 sayılı ve 5510 sayılı kanunlar kapsamında borçlanma talebinde bulunanlara gönderilen borç tebligatlarının durdurulduğu bildirilen açıklamada, verilen diğer hizmetler şöyle özetlendi:

"İş göremezlik ödemeleri vatandaşı bekletmeden ödenmeye başladı. Sigortalıların geçici iş göremezlik ödemeleri ortalama 7 gün içerisinde tamamlandı. Piyasayı rahatlatmak adına işverenlerin prim ödemeleri ertelendi. Yaklaşık 1 milyon 300 bin işverenin 40 milyar liraya yakın prim ödemesi 6 ay süreyle ertelendi. Emekliler mağdur olmasın diye en düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarıldı. Ayrıca 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde emekli aylıklarının evlerinde ödenmesi sağlandı. Geçmiş yıllarda ortalama 6 ayda emekli aylığı bağlanırken bu süreçte ortalama 11 gün içerisinde bağlanmaya başlandı. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce ödendi. Kurum, yürütmekte olduğu bütün denetim, ceza, icra ve hacizleri durdurdu."

SGK'nin 155'ten fazla e-Devlet uygulamasıyla vatandaşlara Kovid-19 ile mücadelenin ilk günlerinde evinden çıkmadan tüm işlemlerini çevrim içi yapma imkanı sunduğu belirtilen açıklamada, bu uygulamalarla kişilerin hastalık riskiyle karşılaşmadan, emeklilik talebinden prim yatırmaya kadar birçok hizmete anında ve kolaylıkla ulaşılabildiği aktarıldı.

- "İstihdama Dönüş Teşviki ile günlük 53,67 lira destek sağlandı"

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SGK'nin sağladığı finansal desteklere yer verilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"SGK, üniversite hastanelerine 2,66 milyar lira ek bütçe olmak üzere üniversitelerin götürü bedel sözleşme tutarından düşük olan 2020 yılı tahakkuklarına ilişkin farkın terkin edilmesini sağlarken 40 devlet üniversitesi diş hekimliği fakültesi ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi modeline geçti. Belediyelerin 2020 Mart-Nisan-Mayıs borçları 3 ay ertelendi ve borçların faizsiz 3 eşit taksitte ödenebilmesi, 4C (Emekli Sandığı) sigortalıların hak sahiplerine, başvuru şartı aranmaksızın aylıklarının bağlanması ve cenaze ödeneklerinin ödenmesi sağlandı.

SGK, 2 bin iş yeri ve 3 bin sigortalı için 8 milyon lira destek vererek işverenlere, normalleşme desteği ile kısa çalışmanın sona ermesi ve çalışanların normal çalışma süresine dönmesi halinde, 6 ay süreyle sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamını karşılayarak 4,1 milyar lira, İstihdama Dönüş Teşviki ile de 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında en son işten ayrıldıkları iş yerine başvurmaları ve işverenlerce fiilen çalıştırılmaları durumunda, kurumca ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 53,67 lira destek sağladı."

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