Kırgızistan'ın en büyük kadın kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yılın Adamı' ödülü

Ala-Too Kadınları Derneği Başkanı Jıpargül Bargibayeva, düzenlediği basın toplantıda, bilge bir lider, bilge bir politikacı ve modern yönetici vasıflarını dikkate alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Yılın Adamı-2021" seçtiklerini bildirdi.

Eski milletvekili ve Kurmancan-Datka Vakfı Başkanı Jıldızkan Joldoşeva, Erdoğan'ın en zor dönemlerde Kırgızistan'a verdiği desteğini unutmadıklarını dile getirdi.

Joldoşeva, Ala-Too Kadınları Derneğinin kararını desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dünyada barışın tesis edilmesini beklediğimiz bir dönemde Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik başladı. Sayın Erdoğan, buna kayıtsız kalmadı. Rusya ile Ukrayna'ya barış önerisinde bulundu. Hatta dün ilk siyasi görüşmeler Türkiye'de yapıldı. Sayın Erdoğan'ın bu çabası dünyada barış istediği anlamı taşıyor. Sayın Erdoğan'ın, yılın adamı ödülünü hak ettiğini gururla ifade ediyorum. Çünkü dünyada insanlığa acı getiren hiçbir olumsuz olaya kayıtsız kalmıyor."

Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki barışı Erdoğan'ın getireceğine inandıklarını vurgulayan Joldoşeva, tüm Müslüman dünyasının barışçıl ve dostluğu seven Türkiye'ye inandığını ifade etti.

Ala-Too Kadınları Derneği üyesi sanatçı Samara Toktakunova da 2021 yılının ödülünün hayırlara vesile olmasını ve dünyada barışa katkıda bulunmasını arzuladıklarını belirtti.