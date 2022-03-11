Ankara ve Ağrı'da bulut operasyonu: 19 zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde geri dönüşüm ve inşaat alanında faaliyet yürüten, maddi durumu iyi olmayan müteahhitlere yüksek faizle para veren, suç örgütlerine silah temin edip haksız kazanç sağlayan 2 suç örgütüne eş zamanlı "Bulut Operasyonu" düzenledi.

Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fiziki ve teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyon kapsamında Ankara'da 16, Ağrı'da 3 zanlı yakalandı.

Suç örgütlerinin, mağdurlara zorla senet, çek veya sözleşme imzalattıkları, istedikleri parayı ödeyemeyenlerin iş yerlerine ya da inşaat alanlarına kalabalık grup halinde giderek silahla tehditte bulundukları, inşaatlardan zorla daire aldıkları, müteahhitleri ve ailelerini izleyerek evlerinde tehdit ettikleri, bu sayede korku ve baskı ile haksız kazanç sağladıkları, "silah ticareti", "nitelikli yağma" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri saptandı.

Ekipler, 19 ikamet ve 2 iş yerinde yaptıkları aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 otomatik tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, zorla imzalatılmış çek ve senetler, silahlara ait çok sayıda fişek ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirdi.