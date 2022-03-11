Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdü

Giresun'un Dereli ilçesinde köylerin yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı bölgede arabayla ulaşım sağlamak mümkün olmayınca Kenan Özdemir sabah saatlerinde çocuklarını at sırtında okula götürmeye çalıştı. Yolculuk esnasında çektiği videoyu ise sosyal medyasından yayınlayarak "Yollar ulaşıma kapanınca, dört çeker at ile okula gidiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgide ise "Kar yağışı beklendiği için il genelinde ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verilmişti. Sanıyoruz ki velimizin bu durumdan haberi olmadığı için sabah çocuklarını okula götürmeye çalışmıştır" denildi.