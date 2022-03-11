LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olup olmayacağıyla ilgili açıklama geldi. Özer, şu an için değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabileceğinin altını çizdi.



Milli Eğitim Bakanı Özer, APara'da katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özer, şunları söyledi:

Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında şu an için değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabileceğinin altını çizen Özer, zorunlu hizmet affı konusunun gündemde olmadığını da sözlerine ekledi.

