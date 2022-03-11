LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok
Bakan Özer, "şu an için LGS'de değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabileceğini" belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Mart 2022 15:47
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olup olmayacağıyla ilgili açıklama geldi. Özer, şu an için değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabileceğinin altını çizdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, APara'da katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özer, şunları söyledi:
Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında
şu an için değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon
yapılabileceğinin altını çizen Özer, zorunlu hizmet affı konusunun gündemde
olmadığını da sözlerine ekledi.