Malatya'da devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 16:00
Arapgir- Kaban kara yolunda H.G (38) idaresindeki 23 ABF 026 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada, sürücüyle minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Arapgir Devlet ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız