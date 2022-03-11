İflas edenlerin derneği de iflas etti

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, ekonomik nedenlerle iflas eden esnafa hukuki ve manevi destek olmak amacıyla yola çıkan Tüm İflas Eden Mağdur Esnaf Derneği (TİEMEDER) kapandı. Özellikle pandemi döneminde işleri etkilenen esnafa destek olan ve bugüne dek 10 binin üzerinde iflas eden esnafa yardımcı olan TİEMEDER'in Kurucu Başkanı Tuncer Yıldız, bu süreçte hiçbir siyasi partiden, talep etmelerine rağmen destek göremediklerini ve derneği idame ettirecek güçlerinin kalmadığını söyledi.

Dört yılı aşkın süredir faaliyette olan TİEMEDER'in pandemi öncesi 2 bin olan üye sayısı, pandemi döneminde yaşanan iflaslarla birlikte 5 bini geçmişti. Bağış kabul etmeyen dernek kendilerine ulaşan iflas eden esnafa hukuki desteğin yanı sıra iş bulmaları yönünde de yardımcı oluyordu.

Derneğe hizmet veren destekçilerin olduğunu, zamanla bu isimlere ulaşamadığını ve tek başına destek olmadığı için derneğin faaliyetlerini idame ettiremediğini belirten TİEMEDER Kurucu Başkanı Tuncer Yıldız, kapatma kararına dair şunları söyledi:

"Her gün telefonlarla boğuşa boğuşa, 'Biz bununla uğraşamıyoruz', 'Derneğimizi kapatalım' dedik. Çünkü bunun üzerinden gelebilecek maddi ve manevi güçte değiliz. Bu zamana kadar on binin üzerinde kişiye ulaştık. Üye olarak aldığımız insanlardan da para falan almıyoruz. Pandemiden sonra ayda 300-400 kişiye ulaşır hale geldik. Derneğimizin çalışanı olamadığı için telefonlar hep bana geliyor. Artık insanlara cevap veremez hale geldim."