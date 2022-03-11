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YKS'de bu mühendisliği seçenlere 3 bin 500 TL burs verilecek

Harita ve Geomatik Mühendisleri Öğrencileri İçin Burs ve İstihdam Desteği verilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 11 Mart 2022 17:06
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YÖK ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasında imzalanan iş birliği protokolüyle öğrencilere burs ve istihdam desteği sağlanacak.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs miktarı aylık 3.500 TL olacak.

Protokol kapsamında öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitiminin artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanacak; ayrıca, burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olunacak.

Protokole ilişkin detaylar: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/harita-ve-geomatik-muhendisligi-programlarini-tercih-edecek-ogrencilere-burs.aspx

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