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Okul müdürü 'heimlich manevrası' ile öğrencinin hayatını kurdardı

Gaziantep'te nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi kurtaran Okul Müdürü Abdulazmi Çelik, o anları ve yaptığı müdahaleyi anlattı. Öğrencisinin nefes borusunun tıkandığını fark edince 'Heimlich manevrası' yapmaya başladığını söyleyen Çelik, "Öğrencimizi o halde görünce heimlich manevrası yaparak tıkanan nefes borusunu açtım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 17:23
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Olay, 10 Mart 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi İnkılap İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli 7. sınıf öğrencisi yemek yerken nefes borusu tıkandı. Lokmasının nefes borusunu tıkaması sonucu çırpınmaya başlayan A.A. isimli öğrenci, bir süre nefessiz kaldı. Uzun süre çırpınan öğrencinin durumunu fark eden ve olayı görür görmez hemen öğrencisinin yanına koşan İnkılap İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdulazmi Çelik, can çekişen 7. sınıf öğrencisini heimlich manevrası ile müdahale ederek tekrar hayata döndürdü.

Yaşananlar saniye saniye kaydedildi

Tıkanan nefes borusu okul müdürünün yaptığı heimlich manevrası ile açılan ve tekrar hayata döndürülen öğrenci derin bir nefes alırken, olay anları ise okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde nefes borusu tıkanan öğrenciye Okul Müdürü Abdulazmi Çelik'in meimlich manevrası yapması ve o anlarda diğer öğrenciler ile öğretmenlerin panik halleri dikkat çekti.

"Öğrenciyi o halde görünce heimlich manevrası yaparak tıkanan nefes borusunu açtım"

Olay anlarını ve yaptığı heimlich manevrasını anlatan Okul Müdürü Abdulazmi Çelik, "O anlarda üst kattan aşağı inerken koridorda bir kargaşa gördüm. Öğrencimizin yanında okul güvenliği ve hizmetlimiz vardı. Onlar müdahale etmeye çalışıyordu ama o anlarda öğrencinin nefes alamadığını söylediler. Sonrasında öğrencinin yarı baygın vaziyette olduğunu fark ettim ve aklıma heimlich manevrası geldi. O anda hemen heimlich manevrası yaparak öğrencimizin tıkanan nefes borusunu açtık. Çok şükür Allah'ın yardımıyla bu olayı atlatmış olduk" dedi.

"Öğrencimizin sağlık durumu çok iyi, ailesi de bize çok teşekkür etti"

Yapılan heimlich manevrası ile öğrencinin kısa sürede kendine geldiğini ve ailesinin kendilerine çok teşekkür ettiğini söyleyen Çelik, "Olaydan sonra zaten hemen öğrencimiz kendine geldi. Kendisini bir süre gözetim altına da aldık. Çok şükür öğrencimizin şu an sağlık durumu çok iyi. Olaydan sonra öğrencimizin ailesi de çok mutlu oldu. Bize çok teşekkür ettiler" ifadelerini kullandı.

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