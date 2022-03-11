Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırdı.

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını artırdı.

Trafik ekipleri ise sürücülerin kurallara uymalarını istiyor.

Ayrıca D-100 kara yolunun İstanbul ve Ankara istikametine tır ve kamyonların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

Yol güzergahındaki dinlenme tesisleriyle akaryakıt istasyonlarında bekletilen tır ve kamyonlar yollarına karayolları araçlarının ardından devam ediyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.