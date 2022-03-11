Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam

Akaryakıta gelen zamların ardından Ankara'da özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafı kontak kapattı.

Kriz esnafın Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Başkan Mansur Yavaş'la yaptıkları görüşmelerin ardından aşıldı.

Görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, otobüslerde kişi başına maliyetin 10,5 lira olduğunu belirterek, 4,5 lira ulaşım ücretini 6,5 liraya çıkarma ve üstünün belediye tarafından sübvanse edilmesi teklifini sunacaklarını açıkladı.

Zam onaylandı

Açıklamaların ve krizin ardından Ankara'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplandı.

Toplantıda 6 TL olması yönünde bir teklif sunuldu.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, UKOME'de karara bağlandı.

Ankara ulaşım ücreti 6.50'ye çıkarıldı. Zam ayın 15'inden itibaren geçerli olacak.

UKOME'de kimler yer alır?

UKOME'de Milli Eğitim; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler; Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile TCDD Taşımacılık A.Ş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de yer alıyor.

UKOME'de Büyükşehir Belediyesinin 11 üyesi, kamu kurumlarının 14 temsilcisi bulunuyor.

Murat Saltan/Ankara Masası