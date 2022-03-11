Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 18:58
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız