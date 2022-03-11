Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 21:33
Faruk Kılıç'ın kullandığı 01 FID 80 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman kara yolunun 26. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti, Orhan Doğan ve Mahmut Bozan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız