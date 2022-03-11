Üç ilde resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli

DÜZCE

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle ulaşımda aksamalar nedeniyle birtakım yeni tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarındaki ders, kurs ve sınav faaliyetlerine 2 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ERZİNCAN

- Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın ve 13 Mart'ta rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar, yetiştirme kursları ile tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

Bu nedenle 12-13 Mart'ta özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okulların telafi kursları ve tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kurslar cumartesi günü tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı, Bitlis merkez okullarımızda devam eden destekleme - yetiştirme kursları ve özel eğitim kurslarına 12 Mart Cumartesi 1 gün ara verilmiştir" denildi.