Bakan Koca, salgında riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 2 yıl önce bugün tespit edildiğini belirterek, koronavirüs salgınının gelinen noktada, toplumsal hayatı tehdit etmekten önemli ölçüde uzaklaştığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 01:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
"Türkiyede ilk Kovid- 19 vakası 2 yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız