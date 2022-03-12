Bugün dışarı çıkmayın: Karda saat 18.00 alarmı

İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, megakenti beyaza bürüdü. Meteoroloji, bu akşam 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar şiddetine artırması beklenen kar yağışına karşı uyardı. Yağışlar dün sabah özellikle Basın Ekspres Yolu, TEM bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eden hatta yoğunlaştı. Trafiğe çıkan sürücülerin sayısı az olsa da zaman zaman etkisini artıran tipi ve buzlanan yollar nedeniyle kazalar yaşandı. Şehir Hatları vapur seferleri, Liman Başkanlığı'nın Boğaz hattını kapatması nedeniyle yapılmadı.

AVM'LER ERKEN KAPANDI

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle dün alışveriş merkezlerinin saat 12.00 ile 19.00 arasında çalışması kararlaştırıldı. Uçak seferlerindeki aksama bugüne de yansıdı.

Türk Hava Yolları (THY) 180 seferini iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "12 Mart Cumartesi tarihli İstanbul Havalimanı'nda 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 60'ı dış hat seferidir. Toplam 180 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN TRAFİĞE ÇIKMASIN

Dün sabah saatlerinde şehirlerarası otobüslerin ve kent içindeki tır ile kamyonların trafiğe çıkması yasaklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğle saatlerinde yapılan son değerlendirmeler sonucu kontrollü geçişlere izin verildiğini bildirdi. Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

Gemiler karaya oturdu