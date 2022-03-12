İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 08:20
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme'ye demirletildi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız