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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, BM'deki toplantılara katılacak

Bakan Yanık, 13-17 Mart'ta BM Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66'ncı oturumuna katılacak

Eklenme : 12 Mart 2022 11:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, BM'deki toplantılara katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 66'ncı oturumuna katılmak üzere 13-17 Mart'ta New York'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul'dan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan ve her yıl mart ayında düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu, pandemi koşulları sebebiyle bu sene hibrit formatta (yüz yüze ve çevrim içi) yapılacak.

Oturuma, dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Bu yılki oturumun öncelikli teması, "iklim değişikliği, çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları bağlamında eşitlik ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesini sağlamak", gözden geçirme teması ise "değişen çalışma dünyasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

- Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek

Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı program 13 Mart Pazar günü başlayacak. Yanık, aynı gün New York'taki Türk vatandaşlarıyla Türkevi'nde bir araya gelecek.

14 Mart'taki açılış oturumunun ardından Bakan Yanık, öncelikli tema kapsamında bir konuşma yapacak.

Bakan Yanık, 15 Mart'ta "genel tartışmalar" oturumuna katılacak, 16 Mart'ta da "göç dalgaları bağlamında kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı zorluklar ve destek sistemlerinin sağlanması" teması kapsamında yabancı kadın kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

- İkili görüşmeler de yapacak

Derya Yanık, 17 Mart Perşembe günü ise "Kooperatifler Yoluyla Kadınları Güçlendirmek" başlıklı çevrimiçi yan etkinliğin açılış konuşmasını yapacak. Bakan Yanık, ayrıca program kapsamında çeşitli ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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