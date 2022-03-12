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Davutoğlu: Henüz Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemedik

Davutoğlu: (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metni) Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu etrafında istişare etmedik. Şu aşamada öncelikli konumuz isim tespiti değil

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 12:19
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Davutoğlu: Henüz Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemedik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan 6 muhalefet partisinin, cumhurbaşkanı adaylığı konusunu istişare etmediğini, isim tespitinin öncelikli konu olmadığını söyledi.

Davutoğlu, İzmir'deki programları kapsamında bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında kentte dünden bu yana yaptığı ziyaret ve temasları değerlendiren Davutoğlu, parti olarak İzmir'de iddialı olmak istediklerini bildirdi.

Bir gazetecinin Gelecek Partisi'nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza attığını, Millet İttifakı'na dahil olup olmayacaklarını sorması üzerine Davutoğlu, mutabakat metninin bir seçim ittifakı olmadığını söyledi.

Davutoğlu, şunları belirtti:

"İttifak seçimle ete kemiğe bürünür. Bu bir seçim ittifakı değil. 2018 seçimlerinden sonra Saadet Partisi bu ittifaka aslında devam etmedi. Benim şahsi kanaatim yapılandırılmış, ilkeleri açık bir şekilde ortaya konulmuş, gelecek planlaması itibariyle de ana bir perspektifin verildiği bir ittifak yapılanmasının, ittifakın yeniden yapılandırılmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Ancak bu konular istişareye açık konulardır. Bunlar konuşulacak.

Partilerimizin Türkiye'nin ortak gelişimi çerçevesinde daha geniş tabanlı bir iş birliği yapmasını araştıracağız. 27 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz. Bütün bu konular tekrar konuşulacak. Önemli olan iyi niyet. Önemli olan şahsi hesaplamalarımızın, planlamalarımızın ülke vizyonunun önüne geçmemesi. Bizleri memnun eden o masada liderler arasında bu konuda karşılıklı güvene dayalı bir psikolojinin oluşması. Sonraki adımları hep birlikte değerlendireceğiz."

- Cumhurbaşkanı adaylığı

Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, bu konunun henüz mutabakat metnine imza koyan liderlerin gündeminde olmadığını söyledi.

Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı adaylığı konusu etrafında istişare etmedik. Sadece bu konunun günü geldiğinde konuşulması gerektiğine dair genel bir kanaat birliği var liderler arasında. Doğru olan husus şu, cumhurbaşkanı adaylığı konusu da o masada istişare edilecek. Kişilerden daha çok cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği niteliklerin öne çıkması, o nitelikler tanımlandıktan, gerektirdiği şartlar oluştuktan sonra kişiler konuşulabilir. Şu aşamada öncelikli konumuz isim tespiti değil."

Rusya, Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin de Davutoğlu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirterek, "O bölgede sürecek olan her savaş enerji fiyatları artışına, ekonomik ilişkilerin neredeyse durma noktasına gelmesine neden olacaktır. Özellikle son dönemde Antalya'da dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 3'lü diplomasi çok doğru." dedi.

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