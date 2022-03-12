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Otoyolda 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi

İSTANBUL'da yoğun kar yağışı ve buzlanma kazalara neden oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 12:25
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda aralarında tırların da bulunduğu araçların karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne ulaşıma kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde Kilyos - Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasındaki bağlantı yolunda 5 tır, 2 yolcu otobüsü, bir kar küreme aracı ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan kar küreme aracının ve yolcu otobüsünün şoförü ile muavin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede uzun araç kuyruğunun oluştuğu kaza nedeniyle aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların iş makineleriyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada olay yerine gelen Türk Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçlarında mahsur kalanlara kumanya dağıttı.

- Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde Kilyos - Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında ICA İşletmesi'nin sorumluluğunda bulunan bağlantı yolunda saat 11.00 sıralarında zincirleme trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

Yolun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ICA İşletmesi'nin kurtarma araçları ile trafik ekiplerinin müdahalesi neticesinde saat 11.45 sıralarında yeniden trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, sürücülerin olumsuz hava koşulları nedeniyle daha dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

- Otoyol işletmesinden açıklama

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi'nden yapılan açıklamada, işletmenin sorumluluk alanındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Avrupa Yakası Viyadük-15 girişi Ankara yönünde zincirleme trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Kazaya bölgede kesintisiz süren karla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışan kar küreme aracının tır tarafından hatalı sollanmaya çalışılmasının neden olduğu iddia edilen açıklamada, "Otoyol üzerinde gerekli olan takip mesafesine uyulmadığı için diğer araçların da karışmasıyla kaza bir zincirleme kazaya dönüşmüştür. Toplam 8 aracın karıştığı kazaya 8 araç, 21 personelimiz tarafından en kısa zamanda müdahale edilmiş ve otoyol trafiğe açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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