Ankara Emniyeti ocak ve şubat ayında 646 FETÖ'cü yakaladı
Ankara Emniyet Müdürlüğünün ocak ve şubat aylarında FETÖ/PDY yönelik operasyonlarında 646 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 13:27
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
Bu kapsamda 1 Ocak-28 Şubat tarihlerinde 646 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 193'ünün etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.
Şüphelilerin beyanda bulunduğu 1753 kişiden 376'sının FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüttüklerinin ilk kez tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız