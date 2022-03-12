Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili açıklama yaptı.

Son gelişmeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Azak Denizi'ndeki limanlarda Türkiye'ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçek yağı yüklü 6 geminin, savaş durumu sebebiyle Rusya limanlarında beklediğini hatırlattı.

Gemilerin bulundukları limanlardan 9 Mart'ta kalkış izni aldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Bu gemilerden, 6 bin 99 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Lilac bu sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı'nı geçerek Marmara Denizine açıldı. Varış limanı Mersin'e doğru seyir ediyor. 15 Mart'ta Mersin'e yanaşması planlanıyor" dedi.

Karaismailoğlu, "Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz'de seyir halinde. Yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek" diye konuştu.

4 GEMİ DAHA GELECEK

Bakan, ayçiçek yağı taşıyan 4 geminin ise Karadeniz'de seyir halinde olduğu ve 17 Mart'a kadar Türkiye limanlarına yanaşmalarının planlandığını kaydetti.

18 GEMİDEN 5'İ KARADENİZ'E AÇILDI

Bu gemiler dışında Azak Denizi'ndeki limanlarda 18 adet Türk sahipli geminin de beklediğini söyleyen Karaismailoğlu, "Bu gemilerden bazıları ülkemize, bazıları ise diğer ülkelere mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği-küspesi, kömür ve ayçiçeği küspesi yüklerini götürmek üzere yine Çarşamba gününden itibaren bulundukları limanlardan kalkış izni aldı" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle gemilerden 5 tanesinin Karadeniz'e açılabildiğini ekledi.