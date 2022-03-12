Sosyal medya dolandırıcılarının yeni hedefi öğretmenler

Sosyal medya dolandırıcılarının yeni hedefleri öğretmenler oldu. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hedeflerinde öğretmenlerin olduğu sosyal medya dolandırıcılarına operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Mersin'de 15, Adana'da 8, Osmaniye'de 1, Gaziantep'te 1, Kocaeli'de 1, Batman'da 1 ve Samsun'da 1 şahıs olmak üzere toplamda 28 şahıs tespit edildi. Ankara merkezli gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 18 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Dolandırıcılar, güvenilir meslek gruplarından olan öğretmenlerin sosyal medya hesaplarına, bir öğretmenmiş gibi mesaj göndererek, "Öğretmenler Şikayeti" adlı bir internet sitesinden haklarında şikayet olduğunu belirtiyorlar.

Siteye giren kişilerden giriş için sosyal medya hesabı istenmesi ile hesabı ele geçiren dolandırıcılar, hesap üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Paylaşımlarında, "Yasal Bahis" adı altında düşük miktarlı ödemeler ile yüksek kazanç vaat ediliyor. İletişim kuran vatandaşlardan para talep eden şahıslar, "işlem ücreti, vergi, banka bloke ücreti" gibi konulardan ekstra para istiyor.