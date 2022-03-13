Ayten öğretmen, 'Dolapçı' nişanlıya 5.5 milyon kaptırdı

Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki iki çocuk annesi Ayten Kahraman, eşine az rastlanır bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Özel bir kolejde drama öğretmeni olarak çalışan Kahraman, 7 yıl önce Adem Dolapçı (47) ile tanıştı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan Adem Dolapçı, Irak'ta PKK ile girdiği çatışmada gazi olduğunu da söyledi. İzmir'de oturduğunu ancak işleri için sık sık Ankara'ya geldiğini söyleyen Dolapçı, eşinden ayrıldığını ve bir kız çocuğu babası olduğunu anlattı. Zamanla ikili arasında duygusal bir ilişki başladı. Dolapçı, güvenini kazandığı Kahraman ile nişanlandı.

ÖNCE ARABASINI SATTIRDI



İddiaya göre, o dönemde bir firması olduğunu söyleyen Adem Dolapçı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir hayvan tesisi inşaatı yaptığını belirterek Ayten Kahraman'dan kolejden ayrılarak kendi yanında çalışmasını istedi. Kolejdeki işinden ayrılan Kahraman, Dolapçı ile birlikte çalışmaya başladı. Firmadaki işlerden anlamadığını belirten Kahraman bir süre sonra, Dolapçı'nın şirketinden ayrılarak Ankara'daki başka bir okulda halkla ilişkiler müdürü olarak işe başladı. Dolapçı, bir gün Kahraman'ın yanına gelerek "İşlerim bozuldu. Acil paraya ihtiyacım var" dedi. Kahraman ise 150 bin liralık aracını satıp parayı sevgilisine verdi. Birkaç gün sonra Kahraman'ın yanına gelen Dolapçı bu kez, "Para yetersiz kaldı. Benim için kredi çeker misin?" dedi. Bu isteği de geri çevirmeyen Kahraman, 50 bin lira kredi çekti. Ancak Dolapçı'nın istekleri bitmedi.

'BORÇLAR ÜZERİME KALDI'



Bir süre sonra büyük bir ev yapım sözleşmesi imzaladığını söyleyen Dolapçı, "Evleri nakit param olmadığı için yapamadım" diyerek Kahraman'a şimdiki değeri 1.5 milyon lira olan evini sattırdı. Adem Dolapçı, nişanlısına, "Bu kadar fedakarlık yaptın. Şirketi senin üzerine yapacağım" dedi. Kahraman da "Ben bu işlerden anlamam" dese de olacaklardan habersiz önüne getirilen belgelere imza attı. Dolapçı'nın devrettiği şirketten Kahraman'a 3 milyon 874 bin lira borç kaldı. Şirketin devrinden sonra arka arkaya gelen borçlar ve haciz işlemleriyle neye uğradığını şaşıran Kahraman, soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Dolapçı ile kardeşleri, mali müşavir, avukat ve muhasebecisinin de aralarında olduğu toplam 8 kişi hakkında şikayetçi oldu. SABAH'a konuşan Ayten Kahraman, "Benim güvenimi kullanıp malımı satarak şirket kurdu. Birçok insanın da parasını alarak ev yapmadı. Borçlar da benim üzerime kaldı. Adem Dolapçı şu an soyadını da değiştirdi. Yeni soyadı Göktaşi oldu" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK