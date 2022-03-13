Samsung Galaxy S22'ye hücum ettik

Samsung'un S22 serisi S21'e göre kullanıcılardan üç kat daha fazla talep aldı.

Ön siparişin sona ermesiyle Galaxy S22, 128 GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14.499 TL'den, 22+ ise 128GB ile 256GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 18.999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

Galaxy S22 Ultra da 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleri, 8 GB ve 12 GB RAM özellikleri ve 22.999 TL'den başlayan satış fiyatıyla satışa çıkacak.

ÖMER TEMÜR