Genç hemşire doğuma 15 gün kala bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

İşten evine dönen M.E.K, 9 aylık hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç Günenç Karapınar'ı bilinci kapalı halde buldu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.

Genç kadın, ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç hemşire hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı.

Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Genç kadın ve bebeğinin ön otopsi işlemleri tamamlanırken, tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenildi.

Sevinç Günenç Karapınar'ın Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hemşire olarak çalıştığı, geçtiğimiz ay da doğum iznine ayrıldığı belirtildi. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.