Öğrenciler hem okuyor, hem çalışıyor

Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a okumaya gelen İBB'nin yurtlarında kalan üniversite öğrencileri kurumun sunduğu iş imkanlarından yararlanarak para kazanmaya başladılar.

"MARKETE GİTMEK EN AZ 100 TL"

20 yaşındaki Ece Erdebil, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Spor Yöneticiliği öğrencisi. Aynı zamanda İBB'nin "İstanbul Çiçekleri"nde çalışıyor. Bursalı olan Erdebil, "Ailem sadece yurt ücretimi karşılıyor. Bir markete gittiğimiz zaman 100 lira bırakıyoruz. Bursum sadece yemek masrafıma gidiyor" diyor.

Marmara Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkiler okuyan 18 yaşındaki İlknur Dündar da İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde karşılama görevlisi olarak çalışıyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen Dündar, "Hazırlık okuduğum için kitaplarım İngilizce ve çok pahalı. Onları kendim karşılıyorum" diye konuştu.

BU ÜLKE GENÇLERE EMANET

Kayserili 18 yaşındaki Hürrem Kıpırtı da İBB çiçekçisinde çalışıyor. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Fransızca hazırlık sınıfında okuyan Kıpırtı, "Yurt dışında eğitim almak için biriktiriyorum paramı. Erasmus ile yurt dışında eğitimimi tamamlayıp geri döneceğim. Beni ailem Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı yetiştirdi. Bu ülke biz gençlere emanet edildi. Gerçek sahibi biziz" diyor.

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