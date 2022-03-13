Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber

Öğretmen adaylarının 2020 KPSS puanı üzerinden 20 bin atama yapılmasına tepki göstermesi üzerine gerçekleştirilen 15 bin atamanın ek atama olup olmadığı tartışmasına mahkeme nokta koydu. Bakan Özer'in "15 bin yeni atamadır, ek atama değil" diyerek savunduğu atamanın "ek atama" olduğuna karar verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, Ankara 8. İdare Mahkemesi'ndeki davaya savunma gönderen bakanlık da söz konusu atamanın ek değil, yeni atama olduğu iddiasını yineledi. Mahkeme ise atamanın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. q

Temyize taşınan dosyaya bakan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararını "15 bin öğretmen alım ilanının ek atama niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır" diyerek bozdu ve dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmedildi.

Kararın iptal edilmesi durumunda halihazırda gerçekleştirilen 15 bin atama da iptal olacak ve bakanlığın yeni bir karar alması gerekecek.