Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, okulları güçlendirmek için bütçeden okullara daha fazla kaynak ayırmayı ve ihtiyaca göre bütçe tahsis işlemlerini 2021 yılında uygulamaya soktu. Bu kapsamda okulların elektrik, yakıt ve su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım ve kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar ihtiyaçlarına kadar çok geniş bir alandaki ihtiyaçlar için 2021 yılında 8.7 milyar lira kullanıldı.

2021 yılında okullarda kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemeleri alımı için 720 milyon 458 bin liralık bütçe kullanıldı. Su tüketimi ve temizlik malzemeleri alımı için 845 milyon 464 bin lira, yakacak, akaryakıt, elektrik ve haberleşme giderleri için 1 milyar 652 milyon lira, laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları, mamul mal alımları, küçük onarım ve donatım alımları için de 5 milyar 625 milyon lira kullanıldı.

Okulların ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşıladıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlık olarak okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için azami gayret gösteriyoruz. Okullarımızın elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarının tamamını zamanında ödediğimiz gibi okullarımızın diğer ihtiyaçlarını da maksimum seviyede karşılıyoruz. Özellikle 2021 yılından itibaren okullarımızın ihtiyaç durumuna göre eğitim ortamlarını zenginleştirmeye, ihtiyacı fazla olan okula daha fazla bütçe göndermeye özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımızı 2022 yılında da sürdürmeye kararlıyız. Amacımız, bir taraftan okullarımızın herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durmasını sağlamak, diğer taraftan okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için ihtiyaç durumuna göre etkin ve verimli bir şekilde kaynak kullanımını sağlamak. Böylece her bir okulumuzun öğrenci, öğretmen ve yöneticileri için daha sağlıklı bir okul iklimine kavuşmasını destekleyeceğiz ve mevcut okul iklimini sürekli iyileştirmeleri için desteklerimiz giderek artacak" dedi.