TBMM, Diyanet Akademisi kurulması teklifini görüşecek

Haftalık çalışmasına 15 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.

Diyanet Akademisi; dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Doğrudan Diyanet İşleri Başkanı'na bağlı olacak Diyanet Akademisi, başkanlığın, din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek, başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

- Komisyonların gündemi

KİT Komisyonu'nda salı günü Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, çarşamba günü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, perşembe günü ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ ile Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hesapları incelenecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.