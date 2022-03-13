Komiser yardımcısı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan 48 yaşındaki Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu, dün gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Kurtoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Kurtoğlu için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan'ın yanı sıra polisler katıldı. Kurtoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duaların ardından defnedilmek üzere Kilis'e gönderildi. Cenazenin yarın Kilis'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.