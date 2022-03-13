Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Buralarda kar yağışı bekleniyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 12:21
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.
Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız