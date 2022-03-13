Uzman çavuş, nişanlısına şaka yapayım derken kendini vurdu
Hatay'da görevli bir uzman çavuş, nişanlısı ile telefonda görüntülü görüşme yaptığı sırada şaka yapmak isterken kendisini başından vurdu ve hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 12:24
Olay, dün akşam Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş Doğukan Ok (23), evinde nişanlısı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken elindeki tabanca ile şaka yapmak için tetiğe bastı. Tetiğe basmasıyla kafasından ağır yaralanan uzman çavuş, silah arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ok, hayatını kaybetti. Ok'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız