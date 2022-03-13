Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'da 'camiye sığınan Türk Vatandaşları' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuşuyor.

Çavuşoğlu, "Diplomasinin nabzı Antalya'da attı. Diplomasiye her zamandan daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Mariupol'de camiye sığınan Türklere ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız var. Burada insani bir koridor açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. İnsani koridorun açılması gerekiyor. Maalesef koridorun ne tarafa açılacağına ilişkin anlaşabilmiş değiller. Şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Cep telefonları çalışmıyor. Oradaki camide vatandaşlarımız var, temas sağlıyoruz.. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız."