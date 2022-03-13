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Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sağlık çalışanlarının sorunları görülmeli, alnının teri, emeğinin gideri mutlaka ve mutlaka teslim edilmelidir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 13:44
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Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli

Yalçın, bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Amasya Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 14 Şubat 2022 yılı itibarıyla sendikal mücadelelerinin 30'uncu yılını kutladıklarını söyledi.

Haklı oldukları konuda mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Yalçın, 1 milyonu aşan üyeli örgüte sahip olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına değinen Yalçın, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının destansı bir mücadele ortaya koyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu memleketin, milletin, insanlığın dertleri bitsin ve insanlar zarar görmesin diye olağanüstü fedakarlık yaptığı bu süreci hiç kimse yabana atmamalı. Sağlık çalışanlarının sorunlarını hiç kimse görmezden gelmemeli. Sağlık çalışanlarının morali bozulmamalı, diri tutulmalı. Sağlık çalışanlarının sorunları görülmeli, alnının teri, emeğinin gideri mutlaka ve mutlaka teslim edilmelidir."

Yalçın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı sağlık çalışanlarının bütün haklarının verildiği ve mutlu oldukları bir gün olarak görmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Sağlık çalışanlarının maddi olarak beklentilerinin karşılanmasının en önemli istasyonu orasıdır. Bu açıdan 14 Mart Tıp Bayramı vesile kılınarak sağlık çalışanlarının örselenmişliğinin önüne geçilmeli, moral bozuklukları tamir edilmeli, motivasyonları artırılmalı. Biz bu ülkenin evladıyız. Gidecek yerimiz yok. Bu toprağın çocuklarıyız." dedi.

Toplantıya, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Memur-Sen İl Temsilcisi Recep Eliaçık ve sendika üyeleri katıldı.

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