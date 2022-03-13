SMA hastası İrem Nur'un bağış kumbarası çalındı

Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. SMA Tip 1 teşhisi konulan İrem Nur Çakto'nun yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla pastaneye konulan bağış kumbarası kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Kumbaranın yerinde olmadığını fark eden işletme sahibi Cemil Uysal, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip kumbaranın çalındığını tespit etti. Uysal, hırsızlık yapan kişi hakkında polise şikayetçi oldu. İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kasada kimsenin olmadığı bir sırada, etrafı inceleyen şüphelinin aralık kapıdan uzanarak kasanın yanındaki bağış kutusunu alıp koşarak uzaklaşması yer aldı.

"SON 2 AYDA 7 ADET KUMBARAMIZ ÇALINDI"

Bağış kumbarasının çalındığı haberini alan İrem Nur Çakto'nun ailesi ise büyük bir üzüntü yaşadı.

Kızlarının tedavisi için gereken parayı toplamak amacıyla farklı işletmelere yerleştirilen bağış kumbaralarından 7'sinin son 2 ay içinde çalındığını söyleyen anne Ceylan Çakto, "Yavrum cihazlara bağlı yaşam savaşı verirken, bazı kendini bilmez ve vicdansız insanlar İrem'in kumbarasına göz dikmiş. Son 2 ayda 7 adet kumbaramız çalındı. Ne olursunuz bunun önüne geçelim, kimseye o fırsatı vermeyelim. Ne olur yavrumuz daha fazla acı çekmesin. 1 TL'ye dahi ihtiyacımız varken yaşananlardan çok yorulduk. Lütfen sesimizi duyun, yavrumu hep birlikte kurtaralım" diye konuştu.