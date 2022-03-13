İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 19:00
Vali Yerlikaya bir önceki paylaşımında ise motokuryelerin trafiğe çıkabileceğini duyurdu
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız