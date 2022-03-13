Beşiktaş'ta 5 isim Galatasaray derbisinde yok

'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen ''sizler yalakasınız'' şeklindeki sözlerin hakaret olmadığı, bu söze istinaden mahkumiyet verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararını bozdu.